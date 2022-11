Sine Fortaleza tem 1.048 vagas de trabalho em aberto nesta quinta, dia 3

O Sine Municipal está com 1.048 vagas de trabalho em aberto em Fortaleza, incluindo para pessoas com deficiência (PcD). A maior parte das vagas está relacionada ao setor de Comércio e Serviços.

Confira a lista das principais oportunidades de emprego:

Vendedor interno - 213

Motorista entregador - 146

Teleoperador - 91

Atendentes de lojas - 62

Auxiliar de linha de produção - 56

Operador de caixa - 38

Consultor de vendas - 27

Estoquista - 16

Consultor - 15

cumim - 13



O Sine reforça que essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Como se candidatar às vagas de emprego no Sine Fortaleza?

A Prefeitura de Fortaleza realiza atendimento presencial em todas as unidades do Sine Municipal, localizadas nos bairros Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira.

Estão sendo disponibilizados os serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico também disponibiliza atendimento remoto pelo e-mail sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, pelo telefone (85) 3105-3712 e pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações).

Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados pelo Sine Municipal, consultoria para elaboração de currículo, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços on-line.

O trabalhador poderá conversar diretamente com um atendente, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema. Já o empregador pode contactar o Sine de Fortaleza por meio do WhatsApp (85) 9 8970-3532 (não recebe ligações) para ofertar vagas de trabalho.

Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine), gerido pelo Governo Federal, oferece o aplicativo Sine Fácil (disponível para Android e iOS). No App, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação.

Serviço

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

E-mail: sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br

Canal do Desenvolvimento Econômico (https://desenvolvimentoeconomico.fortaleza.ce.gov.br/)

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim

Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira





