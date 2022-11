Renner: lucro líquido fica em R$ 258 mi no 3º trimestre; alta de 50%

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 257,9 milhões no terceiro trimestre de 2022, uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado foi de R$ 459,5 milhões, alta de 5%.

A companhia explica que o lucro líquido indicador foi superior ao de um ano atrás, "em função da melhor geração operacional do segmento de varejo, da menor alíquota efetiva de IR&CS, beneficiada pelo maior valor deliberado de juros sobre o capital próprio, bem como por incentivos fiscais considerados como subvenção para investimento".

O lucro líquido ainda foi beneficiado por créditos relacionados aos incentivos de inovação tecnológica reconhecidos neste trimestre.

No terceiro trimestre deste ano, a Lojas Renner creditou aos seus acionistas, dividendos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JSCP), no montante de R$ 169,3 milhões, correspondentes a R$ 0,174656 por ação.

A empresa apresentou Receita Operacional Líquida de cerca de R$ 3 bilhões, alta de 14,8% em relação ao mesmo período de 2021. E reportou, porém, que na área de serviços financeiros, a inadimplência segue como ponto de atenção, mas disse que novas safras já apresentam melhor desempenho.

O resultado dos serviços financeiros fechou o trimestre em R$ 19 milhões, queda de 74,5%. Segundo a companhia, "as perdas líquidas foram impactadas pela contínua deterioração no atual cenário de crédito no Brasil, onde o endividamento das famílias e o número de inadimplentes, neste trimestre, atingiram patamares historicamente elevados, resultando em níveis mais elevados de provisionamento de perdas".

