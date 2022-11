Na Turquia, inflação acelera ao maior nível desde 1998

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia avançou à taxa anual de 85,5% em outubro, no maior nível desde junho de 1998, informou a agência oficial de estatísticas do país, Turkstat, nesta quinta-feira. O resultado marca uma aceleração após a alta de 83,3% em setembro. Analistas consultados pela FactSet previam que o indicador subiria a 85,6%.

Na comparação mensal, o CPI turco avançou 3,5% em outubro ante setembro, após elevação de 3,1% em setembro ante outubro.

Apesar da contínua aceleração inflacionária na Turquia, o banco central do país mantém a política de relaxamento monetário, sob pressão do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. No mês passado, a instituição cortou a taxa básica de juros pela terceira vez consecutivo, a 10,50%, e indicou que deve terminar o ciclo de cortes em novembro, com nova redução de 150 pontos-base. Com informações da Dow Jones Newswires.

