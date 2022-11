Feirão Serasa Limpa Nome tem 267 empresas participantes; veja como participar

O Feirão Serasa Limpa Nome 2022, que começou na última terça-feira, 1º, possibilita que o consumidor negocie suas dívidas negativadas ou atrasadas com 267 empresas. Os segmentos das parceiras incluem bancos, securitizadoras, empresas de telefonia, varejistas, universidades, entre outras.

Os descontos, definidos pelas empresas parceiras, podem chegar a 99% do valor da dívida. O evento oferece alternativas para renegociar as dívidas em casa e, segundo a Serasa, em operações que podem durar até 3 minutos. Alguns parceiros aceitam Pix como forma de pagamento, facilitando o processo inclusive em acordos parcelados.

Após o pagamento da dívida, a empresa que recebeu o valor deve solicitar a exclusão daquela dívida na base da Serasa em até cinco dias úteis. O evento vai até o dia 5 de dezembro.

Veja como participar

Para negociar as dívidas, é possível utilizar o site da Serasa e o site específico do Limpa Nome , além do aplicativo Serasa. O acordo ainda pode ser fechado por ligação, pela Central de Atendimento nos números 0800 591 1222 e 3003-6300, ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575-2096. É preciso informar o CPF e preencher um breve cadastro.

O consumidor também pode visitar uma agência dos Correios para realizar a consulta das ofertas, mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Nesse caso, é preciso levar o CPF e documento oficial com foto

