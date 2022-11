Feira do Conhecimento que reunir 30 mil pessoas

A “Feira do Conhecimento - Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios” espera receber 30 mil pessoas na sexta edição, que está ocorrendo entre os dias 3 e 5 de novembro e conta com museus, arenas, oficinas e mostras de tecnologia. Há, também, programação infantil com narração lúdica e educativa por meio de performances.

Carlos Décimo, titular da Secitece, em seu discurso de inauguração disse: "É uma Feira das artes e dos saberes, mas também é da cidadania, que reafirma a ciência e os valores democráticos. É uma jornada da ciência, tecnologia e inovação, para o fortalecimento do nosso ecossistema.”



Com 6 arenas, divididas em Metagames; E-Sports; Drones; Robótica; Popularização e Conexão, a feira busca despertar nos seus visitantes uma fagulha de amor pela ciência e pela inovação.

Inovação no Ceará

Martonio Mendes, 33 anos, head de ecossistema no NINNA Hub, Núcleo de Inovação e Novos Negócios Aplicados, destaca que o ato de participar de um hub de inovação inclui um processo sistêmico comunitário e simbiótico onde todos ganham.



Em relação a esse ambiente cearense, considera que ocorre um movimento crescente. “Dois anos atrás falávamos que as Startups eram o futuro mas, agora, são o presente. Se você não estiver inovando e conectado com todo esse ecossistema, com os inovadores, você irá ficar para trás.”



O Estado é o maior do Nordeste em número de startups e o 7º do país e teve, até então, movimentação de 2,3 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Sebrae. A maior parte das empresas estão localizadas na região metropolitana de Fortaleza, 157, 28 no Cariri e 86 espalhadas no resto do estado.



“Inovação, acredito, seja aquele novo produto e serviço que chega ao mercado. Há muita inovação sendo desenvolvida, mas considero que somente se torna inovação quando chega ao consumidor e faz diferença para o usuário.” finaliza Mendes.



