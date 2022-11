Bloqueios nas rodovias não afetam abastecimento da Ceasa no Ceará

Apesar de as manifestações de grupos golpistas estarem dificultando o ir e vir de veículos nas principais rodovias do País, a Ceasa no Ceará não tem sido afetada. Até o momento, os estoques e a produção regional estão garantindo o comércio normal de produtos, a manutenção dos preços e o abastecimento local sem comprometimentos.

Na manhã desta quinta-feira, 3, o fluxo de comerciantes e clientes era alto, assim como o de veículos abastecendo os boxes. Em relação ao preços, os permissionários afirmam que não houve alterações até o momento, mas projetam possibilidade de aumento caso os bloqueios impeçam a chegada de produtos até início da próxima semana.

José Leite, presidente da Ceasa Ceará, aponta que o local tem maiores fluxos nas segundas e quintas-feiras. "Nossas feiras maiores não foram afetadas. No início da semana já tínhamos recebido e nesse momento seguimos sem impactos porque as paralizações estão concentradas no Sul e Sudeste", explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Como há o tempo de viagem, é possível que a Ceasa sofra algo para feira de segunda-feira, mas na quinta-feira o esperado é que esteja tudo normalizado", continua Leite. "Sabemos que as Ceasa mais impactas são de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outros estados funcionam normalmente e aqui a repercussão é mínima."

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Produção de sardinha impulsiona turismo em Cascavel

Correção do Imposto de Renda pode sair ainda neste ano, diz Lira

Lula começa a montar governo, início da transição e protestos de apoiadores de Bolsonaro

Tags