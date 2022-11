FUP repudia bloqueio de estradas e diz que intenção é promover baderna

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados criticaram os bloqueios nas estradas por grupos bolsonaristas inconformados com a vitória do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais no último domingo, 30. "O objetivo único é promover baderna e intimidação", afirmou a entidade.

A FUP e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) reforçam que não existe paralisação de caminhoneiros.

"Quem está desrespeitando a lei e impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos e o trabalho dos caminhoneiros são grupos movidos pelo ódio, que não aceitam o resultado democrático e soberano das urnas", disse a FUP em nota.

A federação ressaltou que é a favor de manifestações e de paralisações, mas quando existe uma pauta de reivindicações de melhorias para os trabalhadores. "A categoria (caminhoneiros) está sendo usada como massa de manobra por pessoas oportunistas que querem usar o nome dos caminhoneiros para fins políticos", destacou.

