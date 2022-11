Bloqueio nas rodovias não afeta abastecimento de alimentos no Ceará, diz Ceasa

Apesar de as manifestações de grupos golpistas estarem dificultando o ir e vir de veículos nas principais rodovias do País, o Ceará não corre risco de desabastecimento de alimentos que vem de fora do Estado, pelo menos, por enquanto. O POVO conversou com o analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão, que esclareceu a situação.

Segundo ele, a próxima quinta-feira, 3, vai ser um parâmetro para sentir os efeitos dos bloqueios da estradas aqui no Ceará, já que o maior índice de manifestações acontece fora do Nordeste e o transporte até o Estado costuma demorar cerca de dois dias.

“No momento ainda não afetou o mercado, porque nós temos muitos produtos que vem de três, quatro mil quilômetros de distância e o nosso modal aqui é 98% terrestre. Na quinta-feira teremos o reflexo, porque os alimentos do hortifruti granjeiro são muito perecíveis e têm que chegar rápido ao destino", disse.

Dentre os produtos que podem ser afetados caso as manifestações ilegais se prolonguem por mais tempo estão o abacate, o morango, a maçã, a pera, a uva, a nectarina, o kiwi e a ameixa, que vêm, sobretudo, das regiões Sul e Sudeste do País. Além de legumes como a batata inglesa, a cenoura e o repolho, por exemplo.

Em relação aos grãos, o estoque alto também traz maior tranquilidade ao Estado. "O mercado continua bem abastecido e o consumidor não corre nenhum risco de desabastecimento. Nós temos aqui uma logística de abastecimento muito bem estruturada e eles mantém o mercado bem para todos os produtos", esclareceu.

Apesar de, no momento, não haver risco de desabastecimento no Ceará, a alta nos preços pode ser uma consequência dos transtornos causados pela obstrução ilegal das rodovias no País.

"Vai depender de quanto tempo vai durar o bloqueio, porque impacta no custo logístico. Mas a quinta-feira será nosso melhor termômetro".

