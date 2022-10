Vendas no varejo da Alemanha crescem 0,9% em setembro ante agosto

As vendas no varejo da Alemanha tiveram crescimento de 0,9% em setembro, na comparação com agosto, após ajustes sazonais, informou nesta segunda-feira, 31, o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,5%.

Já na comparação anual, as vendas no varejo do país exibem queda, também de 0,9%, em termos reais.

O Destatis nota a grande diferença atual dos números em termos reais e em termos nominais, devido a grandes altas recentes nos preços.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O instituto ainda diz que, na comparação com a máxima vista neste ano em março de 2022, as vendas no varejo recuaram 3,8%, mas elas cresceram 3,2% ante setembro de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags