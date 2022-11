Raia Drogasil: lucro líquido soma R$ 225,367 mi no 3º trimestre, alta de 30,4%

A Raia Drogasil reportou lucro líquido de R$ 225,367 milhões no terceiro trimestre de 2022, alta de 30,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Sob a base ajustada, o lucro líquido somou R$ 201,7 milhões, crescendo 16,2%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) da companhia atingiu R$ 582,6 milhões no trimestre, crescimento de 30,9%% na comparação com igual intervalo de 2021. O Ebitda ajustado totalizou R$ 546,8 milhões, um crescimento de 22,6%. A margem Ebitda ajustada ficou estável em 6,8%.

A receita líquida de vendas e serviços da Raia Drogasil cresceu 21% no comparativo anual, passando de R$ 6,164 bilhões para R$ 7,489 bilhões. A rede fechou o trimestre com 2.620 farmácias em operação, com a inauguração de 58 unidades e fechamento de 19 no período.

