PIB da Itália avança 0,5% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo, informou nesta segunda-feira, 31, o instituto oficial de estatísticas do país, Istat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,1%.

Na comparação anual, o PIB italiano avançou 2,6% no terceiro trimestre. A expectativa, neste caso, era de alta de 1,9%.

A Itália portanto superou as projeções no terceiro trimestre, mas a terceira maior economia da zona do euro perdeu impulso, em quadro de desaceleração na demanda e custos mais altos com energia.

Economistas em geral projetam recessão na Itália nos próximos trimestres, com a inflação elevada e juros em alta prejudicando a demanda dos consumidores e o investimento das empresas.

