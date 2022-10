Petrobras confirma presença de petróleo na área Coparticipada de Sépia

A Petrobras confirmou presença de petróleo na área Coparticipada de Sépia, com a perfuração do poço 4-BRSA-1386D-RJS, no extremo noroeste do campo. O poço está localizado a 250 km ao sul da cidade do Rio de Janeiro, a uma profundidade d'água de 2197 metros, tendo sua perfuração iniciada em 31 de julho, cerca de 3 meses após a assinatura do contrato do consórcio do bloco Sépia ECO (Excedente da Cessão Onerosa).

A espessura efetiva da coluna de óleo é uma das maiores já registradas no Brasil. O intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de fluido, que serão posteriormente caracterizadas por análises de laboratório, informa a companhia.

O consórcio dará continuidade às operações para caracterizar as condições dos reservatórios encontrados e verificar a extensão da descoberta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A área Coparticipada de Sépia é composta pelo bloco de Sépia, adquirido pela Petrobras (100%) por meio do Contrato de Cessão Onerosa, firmado com a União em 2010, e pelo bloco Sépia - ECO, que foi adquirido em dezembro de 2021, na 2ª rodada de licitação dos volumes excedentes da cessão onerosa, realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por Consórcio composto pela Petrobras (Operadora), TotalEnergies, QatarEnergy e Petronas Petróleo Brasil Ltda., tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora.

Tags