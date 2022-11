CSN: lucro líquido soma R$ 238 milhões no 3º trimestre, queda de 35,5%

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou lucro líquido de R$ 238 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 35,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em seu relatório de resultados, a companhia informa que o recuo se deu em função do menor desempenho operacional verificado no período em razão da queda nos preços internacionais, que acabou por compensar as menores despesas financeiras apresentadas no período.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 2,714 bilhões, queda de 37% na comparação com igual intervalo de 2021 e de 17% na comparação com o segundo trimestre deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A margem foi de 23,9%, o que representa uma contração de 5,7 pontos porcentuais em relação ao trimestre imediatamente anterior.

A receita líquida ficou em R$ 10,897 bilhões, alta de 6% em um ano e de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022.

Ainda segundo a CSN, esse resultado é reflexo da maior atividade comercial e aumento no volume de vendas dos principais segmentos da empresa, mas parcialmente compensado pelos menores preços registrados para minério de ferro e produtos siderúrgicos.

Tags