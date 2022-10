Biden buscará impor novo imposto sobre lucros inesperados de empresas de energia

14:10 | Out. 31, 2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve levantar nesta segunda-feira a possibilidade de impor um "imposto inesperado" às empresas de energia, já que seu governo visa combater os altos preços de gasolina, poucos dias antes das eleições de meio de mandato. A informação, dada sob condição de anonimato, é de uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Casa Branca informou mais cedo que o líder do executivo irá responder aos relatórios publicados nos últimos dias sobre os lucros recordes de grandes petrolíferas, em pronunciamento, às 17h30 (de Brasília).

"As empresas petrolíferas fizeram bilhões em lucros neste trimestre", Biden publicou em sua conta no Twitter no sábado. "Elas estão usando esses lucros recordes para pagar seus acionistas ricos em vez de investir na produção e reduzir os custos para os americanos. É inaceitável. É hora dessas empresas reduzirem os preços na bomba."

O Congresso teria de aprovar qualquer imposto adicional sobre os produtores de energia - o que seria uma tarefa difícil no atual cenário, onde os democratas têm controle estreito da Câmara e do Senado, e ainda menos provável se os republicanos retomarem uma ou ambas as câmaras em 8 de novembro.

