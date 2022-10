Bancada ruralista avaliará como será articulação com novo governo e na transição

A bancada ruralista, que apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), vai avaliar com seus 280 membros, como será a sua articulação com o novo governo eleito e seu posicionamento na transição, informou o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR). "Vamos convocar reunião da bancada para esta semana. Sentaremos com membros para discutir como será a articulação. Sentaremos com todos os membros e vamos avaliar", disse Souza, ao comentar, na noite do domingo, 30, o resultado da eleição presidencial no segundo turno.

Segundo Souza, a bancada vai discutir e avaliar também quais serão as pautas prioritárias da FPA no último trimestre deste ano e no próximo ano.

"Vamos avaliar conjuntamente nossas pautas, quais e como vamos tocar ainda nestes ano e o que ficará para o ano que vem. É momento de ter calma e muita serenidade para ver quais pautas conseguiremos avançar neste ano no Congresso. Continuaremos trabalhando pelas pautas do setor produtivo", afirmou Souza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente da frente destacou que a bancada deve crescer com os novos parlamentares eleitos e que é uma das mais articuladas do Congresso. "A bancada cresceu e é unida, coesa e vocacionada. Teremos peso no Congresso", completou.

Tags