Atos em rodovias: Secretaria de SC orienta a evitar transporte de carga viva

16:40 | Out. 31, 2022

A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina está orientando o setor agropecuário a evitar o transporte de cargas de animais enquanto houver bloqueio em rodovias.

A secretaria cita o risco de privação de água, alimentos e exaustão, "o que em casos extremos poderia levar à mortalidade", ressaltou em nota. A pasta diz estar monitorando as manifestações em rodovias federais do Estado em conjunto com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira chega a 27 o número de vias interrompidas por manifestantes.

