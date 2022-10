Abitrigo levará a Lula propostas sobre produção e defenderá melhoria de logística

A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) vai procurar a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para apresentar as propostas da Política Nacional do Trigo. "Consideramos importante reduzir a dependência do Brasil da importação de quase 60% do consumo interno", disse à reportagem o presidente da associação, diplomata Rubens Barbosa. "Farinha e arroz são os dois alimentos mais importantes na mesa do brasileiro. Vamos insistir para que esse projeto da Embrapa de produção no norte do Cerrado seja prestigiado e continuado. Com a diversificação das áreas plantadas para Cerrado, Sul do Nordeste e oeste da Bahia, tem que melhorar a logística da região. Vamos procurar nas próximas semanas os coordenadores da área agrícola para conversar com eles."

Na avaliação de Barbosa, o diálogo com o novo governo não deve ser prejudicado pelo apoio massivo do agronegócio ao atual presidente Jair Bolsonaro. "O presidente (Lula, em discurso após o resultado da eleição) disse que não importa quem votou, o que interessa é avançar na pauta positiva para o Brasil, de crescimento. Não acho que isso seja um empecilho para o desenvolvimento do agro", afirmou. "Ao contrário, acho que um governo com crescimento, com uma situação mais calma, vai propiciar um aumento da produção agrícola."

Barbosa afirmou ainda que uma situação de "menos divisão do País, menos confrontação" deve ajudar no crescimento da economia e da renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico do País. "Pelo discurso que Lula fez, acho que há uma grande chance de a economia não cair tanto quanto está sendo previsto por causa da situação internacional. E isso é positivo", apontou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags