Twitter prepara amplos cortes de empregos dias após a aquisição de Musk

O Twitter está preparando planos para amplas demissões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, dias depois de a plataforma de mídia social ter sido comprada pelo bilionário Elon Musk por US$ 44 bilhões.

Espera-se que as demissões reduzam os postos de engenharia e afetem outras áreas da empresa, disse uma das pessoas. O Twitter tem cerca de 7.500 funcionários, de acordo com uma divulgação no início deste ano. A escala total de cortes em discussão não pôde ser determinada.

No início deste ano, o Twitter disse que estava procurando maneiras de cortar custos por causa do ambiente macroeconômico, acrescentando que havia desacelerado significativamente as contratações no segundo trimestre, de acordo com um documento da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) de julho. O Twitter registrou prejuízo em oito de seus últimos dez anos fiscais, de acordo com o FactSet.

Vários funcionários disseram estar preocupados com a possibilidade de Musk cortar empregos antes de 1º de novembro, data de vencimento do programa de compensação do Twitter, o que poderia fazer com que a empresa evitasse certos pagamentos aos demitidos.

