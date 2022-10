Roberto Campos Neto vota em SP usando camisa amarela da seleção brasileira

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, entrou rapidamente em um colégio na zona Sul de São Paulo e já votou. Ele conversou rapidamente com a reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e afirmou que não iria dar declarações.

A exemplo do que ocorreu no primeiro turno, Campos Neto estava trajando uma camisa amarela da seleção brasileira.

Tags