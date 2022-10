PIB da Alemanha surpreende e cresce no 3º trimestre, apesar de crise energética

A economia da Alemanha se expandiu no terceiro trimestre deste ano, surpreendendo analistas que previam contração no período, apesar de enfrentar inflação em níveis recordes e uma grave crise energética em meio à guerra da Rússia na Ucrânia. O PIB alemão cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo, de acordo com a estimativa inicial da agência de estatísticas do país, a Destatis. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 0,2%. Na comparação anual, o PIB da maior economia da Europa teve alta de 1,2% entre julho e setembro, também superando o consenso de analistas, de ganho de 0,7%.

