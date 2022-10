Índice de custo de emprego sobe 1,2% no 3º trimestre nos EUA

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 1,2% no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o segundo trimestre, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 28, pelo Departamento do Trabalho. A alta veio em linha com o que esperavam analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O aumento do custo de emprego segue puxado por salários, que subiram 1,3% na mesma comparação, enquanto benefícios subiram 1,0%.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 5%, desacelerando levemente ante o avanço anual de 5,1% registrado no trimestre passado. Salários subiram 5,1% e benefícios, 4,9%, no confronto anual.

