Fitch eleva rating de Portugal de BBB para BBB+, com perspectiva estável

A Fitch elevou o rating de Portugal de BBB para BBB+, com perspectiva estável. A agência diz em comunicado que o país mostra "forte compromisso com uma política fiscal prudente". Apesar de "choques externos significativos", os resultados fiscais portugueses têm superado de modo persistente a categoria de rating BBB e também os pares europeus.

Segundo a Fitch, o déficit fiscal de Portugal deve atingir a meta do governo de 1,9% do PIB neste ano, após ficar em 2,8% em 2021 e em 5,8% em 2020. O déficit será um dos mais baixos da zona do euro, aponta a agência. Para ela, a relação dívida PIB deve recuar a 115,0% do PIB neste ano, caindo mais, a 108,3%, em 2024.

A Fitch espera que a economia portuguesa cresça 6,4% neste ano, com uma "recuperação robusta no setor de turismo". A partir do semestre atual e em 2023, porém, o quadro será de desaceleração, com a crise de energia europeia, inflação elevada e política monetária mais restrita. Para 2023, o crescimento do PIB do país deve desacelerar a 1,0%, com recuperação e avanço de 2,4% no ano de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags