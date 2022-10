FGV: Confiança do Comércio cai 3,8 pontos em outubro ante setembro, a 98 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 3,8 pontos na passagem de setembro para outubro, para 98 pontos, informou nesta sexta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 1,0 ponto.

"Após dois meses em alta, a confiança do comércio voltou a cair em outubro. A queda no mês ocorreu tanto na percepção sobre o momento presente quanto com as expectativas com os próximos meses. Chama a atenção a percepção dos empresários de piora no volume de demanda atual, sugerindo certa desaceleração no ritmo de vendas do setor", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Tobler acrescenta que "para os próximos meses o cenário ainda é incerto. No curto prazo, existem notícias favoráveis do mercado de trabalho, da confiança dos consumidores e da desaceleração da inflação. Por outro lado, o cenário macroeconômico ainda é delicado e a expectativa de desaceleração da economia na virada do ano deve afetar o setor."

Em outubro, houve piora na confiança nos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 3,4 pontos, para 102,3 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 4,1 pontos, para 93,8 pontos.

"Desde abril desse ano, os indicadores sobre o futuro se mantêm em nível abaixo dos indicadores sobre o presente, sugerindo certa cautela mesmo com uma situação mais favorável no momento, acima dos 100 pontos. Outro ponto importante a se destacar é a quarta queda consecutiva sobre o indicador de volume de vendas atual, o que pode estar resultando em uma desaceleração das vendas do setor, e que agora se aproxima dos 100 pontos (nível neutro)", apontou a FGV.

A Sondagem do Comércio de outubro coletou informações de 771 empresas entre os dias 3 e 26 do mês.

