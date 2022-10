Documento da SEC confirma compra do Twitter por Musk; ações são suspensas em NY

11:16 | Out. 28, 2022

Um documento publicado na Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente à CVM nos Estados Unidos) confirma a aquisição do Twitter por Elon Musk. Na quinta-feira, 27, a transação foi concluída e o CEO da Tesla já iniciou mudanças nos cargos mais altos da empresa ao demitir o CEO, Parag Agrawal, o CFO, Ned Segal, e Vijaya Gadde, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade, segundo informações da imprensa norte-americana.

"A fusão entre Twitter e X Holdings II, uma subsidiária integral da X Holdings I, de propriedade integral de Elon R. Musk entrou em vigor em 27 de outubro de 2022", diz o trecho do documento que confirma a compra.

Por conta da aquisição, negociações de ações do Twitter nas bolsas de Nova York foram suspensas, informa também o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documento ainda diz que a Bolsa de Valores de Nova York notificou sua intenção à SEC de deslistar a ação da companhia no dia 8 de novembro.

Com a compra por Musk, o Twitter se tornará uma empresa de capital fechado.

Tags