Dia de Eleição é feriado? Entenda orientação da Justiça do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) manteve a decisão que estabelece o feriado nacional neste domingo, 30, em virtude do segundo turno das Eleições de 2022. Com o fechamento do comércio neste dia, os trabalhadores devem estar atentos aos seus direitos e a dinâmica de locomoção, no caso dos que não votam no município em que residem, para garantir a participação no pleito eleitoral.

O alerta foi feito nesta sexta-feira, 28, pelo auditor fiscal do trabalho, Luiz Alves, em entrevista à rádio O POVO CBN. Ele destacou que a decisão do TRT 7 se aplica às lojas no centro comercial de Fortaleza, shoppings e demais estabelecimentos de rua.

Somente poderão funcionar no dia do pleito setores essenciais e categorias contempladas em convenções coletivas de trabalho.

“Não é uma mudança. A Justiça decidiu em relação ao comércio e a Superintendência decidiu em relação ao restante das atividades”, comunicou.

Confira os direitos do trabalhador que estiver de plantão



Segundo ele, em virtude do feriado, o trabalhador que desempenhar suas funções neste domingo de votação, tem direito de receber em dobro por esse dia ou uma folga compensatória (extra).

O artigo 9º da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) determina que, nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga.

Luiz ressaltou que a decisão não parte do empregado, mas do contratante. Caso alguma loja descumpra a medida do TRT7, o trabalhador deve fazer a denúncia para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Neste contexto, o ponto comercial pode responder por autuação na área da fiscalização do trabalho e ter que pagar as multas da convenção coletiva do sindicato e a que está prevista na decisão do juiz, explicou Luiz.

“O trabalhador pode fazer denúncias nos canais do Ministério do Trabalho na internet. Nós podemos fiscalizar depois porque, efetivamente no dia, às vezes não temos tempo. Não existe ali uma fiscalização imediata. Isso não vai acontecer na hora, mas pode ocorrer depois com evidências de que o estabelecimento funcionou”.

O empregador é obrigado a liberar funcionário para votar?

As empresas são obrigadas a liberar os empregados que estiverem trabalhando, por tempo suficiente para que possam comparecer às zonas eleitorais para votarem.

De acordo com a lei, p empregador não pode descontar do salário do funcionário as horas em que ele estiver ausente, caso não consiga votar antes ou depois de seu horário de trabalho. O período de liberação deve levar em conta o trajeto de ida e volta e eventuais filas no local de votação.

A lei 4.737/1965 diz que impedir ou embaraçar o exercício do voto é crime eleitoral punido com detenção de até 6 meses e pagamento de multa.

E se o local de votação for em outro município?

O auditor chamou atenção para os trabalhadores que, no intuito de participarem do pleito, irão se deslocar para outras cidades, mas ainda não têm a volta para casa garantida.

Sobre a questão das passagens gratuitas, promovida pela governadora do Ceará, ele apontou que pode haver desconto no contracheque dos que não conseguirem comparecer ao trabalho na segunda-feira, porém, a decisão também pode ser revertida.

Luiz alertou que no rigor da legislação, neste caso específico, o empregador não tem qualquer obrigação de custear o transporte dos funcionários que votam em outros municípios. “A proposta da gratuidade foi decidida pelo Governo do Estado e não compete aos patrões. O trabalhador deve se precaver sobre a ida e volta”, concluiu.

