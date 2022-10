Cadastro da Agricultura Familiar começa no dia 1º de novembro

A partir do dia 1º de novembro, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) será a única ferramenta do agricultor familiar para o acesso às ações, programas e políticas públicas voltadas para a geração de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.

Conforme Portaria nº 174, de 28 de junho de 2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e O Povo Abastecimento (Mapa), a plataforma vai substituir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/Pronaf), cujo prazo de emissão termina no dia 31 de outubro.

O CAF está sendo utilizado para identificar e qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) da agricultura familiar, os Empreendimentos Familiares Rurais e as formas associativas de organização da agricultura familiar.

Desde o dia 2 de janeiro deste ano, o recurso está substituindo gradativamente a DAP/Pronaf. A antiga ferramenta, que deixará de ser emitida, continua válida até o fim da sua vigência. Não é preciso que o beneficiário se antecipe ao fim da validade de sua declaração.

Apenas os agricultores que não têm a DAP ativa precisarão recorrer à Rede CAF. Após a inscrição na nova ferramenta, processo de caráter permanente, a validade do registro será renovada a cada dois anos.

Estima-se que, até o final do ano de 2023, cerca de 2.519.854 famílias sejam beneficiadas por meio do registro de inscrição ativa no CAF, aponta o Mapa.

O que é CAF?

O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar refere-se ao instrumento da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, instituída pela Lei nº 11.326, de 2006, destinado à identificação e qualificação das Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA), dos Empreendimentos Familiares Rurais e das formas associativas de organização da agricultura familiar.

Como solicitar o CAF

Para solicitar a inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o produtor deve procurar uma entidade pública ou privada, autorizada pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF/MAPA), como Emater, prefeitura municipal e sindicatos representativos da agricultura familiar.

Na ocasião, o interessado deve apresentar a seguinte documentação:

Pessoa Física - Unidades Familiares de Produção Agrária:

cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), de cada um dos integrantes da Unidade Familiar de Produção Agrária;

cópia da cédula de identidade de cada um dos integrantes da Unidade Familiar de Produção Agrária;



cópia da documentação comprobatória de propriedade e/ou de posse, conforme o caso podendo ser: escritura pública; registro cartorial; Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR); Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); Contratos de arrendamento, de parceria, de comodato, de meação e usufruto;

certidão de Assentado ou Espelho de Beneficiário, emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;



autodeclaração de quilombola, quando for o caso;

autodeclaração de indígena, quando for o caso;

cópia da documentação comprobatória de renda, sendo uma ou mais, conforme o caso: imposto de renda pessoa física (IRPF); bloco de produtor rural; declaração comprobatória de percepção de rendimentos (Decore) contábil; e autodeclaração da renda familiar;

Pessoa Jurídica - Empreendimentos Familiares Rurais ou formas associativas de organização da agricultura familiar:

cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

documentação comprobatória da legitimidade dos prepostos responsáveis pela pessoa jurídica, ata de eleição e posse, nomeação, detalhando o nome completo, CPF e a cédula de identidade;

cópia do contrato, estatuto social e regimentos internos ou instrumentos equivalentes, e respectivas alterações vigentes depositadas e registradas junto ao órgão competente;

para cooperativas, deverá ser apresentada, adicionalmente, cópia do livro de matrícula (ou documento de equivalente valor legal) contendo a relação dos(as) cooperados(as), detalhando nome completo, CPF (ou CNPJ) e data de filiação; e

para associações, deverá ser apresentada, adicionalmente, relação dos(as) associados(as), detalhando nome completo, CPF (ou CNPJ), data de filiação e respectivas assinaturas e, na parte final, local, data e assinatura do responsável legal pela entidade, com firma reconhecida em cartório.



Quem pode se inscrever?

As inscrições contemplam os beneficiários que se enquadram nos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006:

Agricultores familiares;

Silvicultores;

Extrativistas;

Aquicultores;

Maricultores;

Pescadores artesanais;

Povos indígenas;

Comunidades remanescentes de quilombos rurais;

Povos e Comunidades tradicionais;

Empreendedores familiares rurais;

Formas associativas de organização da agricultura familiar;

Como fazer a identificação e qualificação das UFPAs e dos Empreendimentos Familiares Rurais?



Para realizar tais procedimentos, os seguintes requisitos devem ser observados:

I - detenham, a qualquer título, área(s) que perfaça(m) a soma total de até quatro módulos fiscais;

II - utilizem, predominantemente, mão de obra familiar nas atividades econômicas do estabelecimento ou Empreendimento Familiar Rural;

III - aufiram, no mínimo, metade da renda bruta familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

IV - tenham a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar;

A Unidade Familiar identificada como indígena, integrante de comunidades remanescentes de quilombos ou integrante das demais comunidades tradicionais não necessitam obedecer ao limite de área de até 4 módulos fiscais.

Como o CAP será efetivado?

O serviço de inscrição será disponibilizado por meio de sistema eletrônico próprio, operacionalizado por uma rede de emissores. Para garantir a efetividade do instrumento, a rede será formada por entidades públicas, inclusive prefeituras municipais, e por entidades privadas, autorizadas pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo.

A plataforma do Governo do Brasil (gov.br) disponibilizará a autorização para que as entidades interessadas ingressem na rede de emissores do registro de inscrição no CAF.

Quais os benefícios desta mudança?

Segundo o Mapa, o CAF trará mais transparência e segurança jurídica para os beneficiários e gestores das políticas públicas, visto que o sistema está conectado às principais bases de dados do Governo Federal e valida as informações declaradas pelo requerente no ato da inscrição.

A plataforma também permitirá que o Governo Federal obtenha um retrato mais amplo e realista do cenário da agricultura familiar, por meio da identificação dos membros que constituem a UFPA, o Empreendimento Familiar Rural e a composição das formas associativas de organização da Agricultura Familiar.

