Barracas na Praia do Futuro: AGU condiciona acordo às diretrizes da SPU

A Advocacia-Geral da União (AGU) decidiu que é viável, do ponto de vista jurídico, a elaboração de um acordo a fim de reurbanizar a Praia do Futuro, em Fortaleza, desde que haja aprovação, pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do termo de referência com diretrizes para ocupação de barracas no local.

Esse documento vai apontar as regras gerais para requalificar a Praia do Futuro, incluindo aspectos ambientais e urbanísticos, como a padronização de barracas. A extensão de abrangência para o projeto de urbanização compreenderia a área entre a Rua Ismael Pordeus e a foz do Rio Cocó.

O posicionamento da AGU era aguardado há pelo menos dois anos pelos integrantes do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro, que reúne 25 instituições públicas e privadas.

Entenda a polêmica sobre a ocupação das barracas na Praia do Futuro

Criado em 2017, esse fórum busca solução que atenda à decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) que determinou a retirada de barracas que não têm autorização para ocupar faixa de praia e o redimensionamento daquelas que construíram fora das dimensões liberadas pelo Patrimônio da União.

Em reunião no último dia 27, o superintendente da SPU no Ceará, Vandesvaldo de Carvalho, informou que o órgão deve se reunir em Brasília com o MPF e a AGU para poder então finalizar análise sobre aspectos relacionados ao tipo de ocupação que poderá ser feito, considerando a dominialidade das áreas envolvidas e questões ambientais.

"Vamos buscar uma definição viável do ponto de vista social, ambiental e econômico", adiantou o superintendente da SPU no Ceará, Vandesvaldo de Carvalho.

Em 2019, integrantes do Fórum aprovaram um termo de referência a ser encaminhado ao município de Fortaleza para a preparação do edital de concurso de ideias.

O procurador Alessander Sales sugeriu que seja encaminhada explicação ao TRF5 sobre os motivos que ocasionaram o não cumprimento provisório da decisão judicial que determina a readequação da área com redimensionamento e retirada das barracas.

"Vamos explicar que o Fórum achou uma solução alternativa, consensual entre os envolvidos, mas que não foi possível a conclusão dos trabalhos por conta do período da Pandemia de covid-19. O Fórum aprovou a sugestão de pedir prazo de três meses, prorrogável por mais três meses, ao TRF5", explicou Alessander.

