Risco de recessão está mais próximo no horizonte, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o risco de recessão está "mais próximo no horizonte". Em coletiva de imprensa que seguiu a decisão do BC de elevar juros em 75 pontos-base, a banqueira central destacou que a atividade econômica provavelmente desacelerou significativamente no terceiro trimestre deste ano. "É esperada mais desaceleração da atividade no restante de 2022", prevê.

A banqueira central alertou ainda que o enfraquecimento da economia pode levar a desemprego mais alto no futuro. "Crescimento de salários pode estar ganhando força", pontuou.

