Presidente do BCE fala em possibilidade de juro subir além de normalização

13:38 | Out. 27, 2022

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que os juros podem ter que subir além da normalização monetária. Em coletiva de imprensa que seguiu a decisão do BC de elevar juros em 75 pontos-base, a banqueira central destacou que a instituição não completou a normalização e "ainda há terreno a cobrir". "Temos que focar no nosso mandato que é garantir a estabilidade de preços."

Com relação aos próximos passos do BC do bloco comum, Christine Lagarde comentou que o "destino final é juro que entregue inflação na meta a médio prazo. Manteremos abordagem de decidir a cada reunião, forward guidance não ajuda agora", adiantou.

Christine Lagarde também afirmou que a decisão sobre os princípios de redução do portfólio do programa de compra de ativos (APP) virá na reunião de dezembro. O mercado já esperava pelo início de uma discussão mais aprofundada sobre o aperto quantitativo (QT) neste mês, mas sem uma decisão definitiva. Em comunicado, o BCE disse também que pretende reinvestir recursos de bônus vencidos que tenham sido comprados pelo APP por "um período estendido".

A banqueira central também respondeu perguntas sobre a depreciação do euro, que, segundo ela, "se acumulou às pressões inflacionárias". "Muitas projeções de nosso cenário mais pessimista não se materializaram", ponderou.

Com relação às Operações de Financiamento Direcionado de Longo Prazo (TLTRO), Lagarde afirmou que o ajuste de juros visa garantir a transmissão monetária correta.

