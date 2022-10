Prêmio Ceará Awards divulga lista de indicados; veja os finalistas

Resultado será divulgado no dia 4 de novembro, no Centro de Eventos de Fortaleza, às 18h30min, dentro da programação da Feira do Conhecimento 2022

Em reconhecimento aos atores de inovação do Estado, o "Prêmio Ceará Awards" divulgou a lista de finalistas nas 14 categorias da edição de estreia da premiação. O resultado será divulgado no dia 4 de novembro, no Centro de Eventos de Fortaleza, às 18h30min, dentro da programação da Feira do Conhecimento 2022.

A premiação é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e será simbólica, ou seja, não terá valor em dinheiro. De acordo com Marília Coelho, gerente técnica do Programa Corredores Digitais, o objetivo é aumentar a visibilidade das ações desenvolvidas no Estado e, também, atrair e inspirar mais pessoas a contribuírem com o ecossistema de Inovação no Ceará.

“Desejamos que seja uma edição maior a cada ano e que os nomes premiados sejam divulgados para todo o Brasil. Podem ser indicados profissionais, empresas e instituições que fomentem o empreendedorismo, a Inovação e tecnologia”, disse.

Veja os finalistas das 14 categorias da primeira edição do Ceará Awards

AMBIENTE DE INOVAÇÃO



Habitat de Inovação do SENAI

Hub de Empreendedorismo e Inovação do IEL/CE

ICC Bio Labs

NINNA Hub

Praia

COMUNIDADE DESTAQUE



Amontada Valley

Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza

Hub Cumbuco

Kariri Valley

Maciço Valley

COWORKING



Condomínio de Empreendedorismo e Inovação (CEI/UFC)

Coworking Parquelândia

Elephant Coworking

Espaço Cuida

Planet Coworking

EMPRESA INOVADORA



APSV Advogados

Farmácias Pague Menos

Grupo Edson Queiroz

Instituto Atlântico

Solar Coca-Cola

HEROÍNA OU HERÓI DO ANO



Abraão Freires Saraiva Júnior

Annette de Castro

Barbara Bezerra Carvalho

Ray Teixeira

Tatiane Betat Kohlrausch

INICIATIVA DESTAQUE



Amontada Valley

Atlântico Academy

Campo Verde da Lagoa

CEMP - Centro de Empreendedorismo da UFC

Centro de Inovação do SESI

INVESTIDOR OU INVESTIDORA



Anderson Morais

Marcus Saraiva

Strauss Nasar

Ticiana Rolim

MENTOR CEARENSE DO ANO



João Victor Barreto

José Nazareno Junior

Mario Lima

Sampaio Filho

Yves Gurgel

MENTOR OU MENTORA NACIONAL

Evandro Temperini

Helena Pinheiro

Ivy Cristiny

Ricardo Majela

MENTORA CEARENSE DO ANO



Ana Clara

Debora Ximenes

Gabriela Bastos

Gabriella Bruno

Shirley Caminha

PROFESSOR(A) EMPREENDEDOR(A)



Abraão Freires Saraiva Júnior

Fabiano Rocha

Herleson Pontes

Jefferson Teixeira de Sousa

Thiago Bessa

STARTUP DESTAQUE



Actus Enfermagem

Azulou

Go Gamers

Pet Cracker

Techse

STARTUP DO ANO



Amar.Elo Saúde Mental

Hublocal

Inhouse Market

Plantão Ativo

Suri By Chatbot Maker

UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA



UFC

IFCE

UNIFOR

UECE

UNIFAMETRO

