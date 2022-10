Guedes diz que funcionalismo poderá receber reajuste real a partir de 2023

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quinta-feira, 25, que o funcionalismo público poderá receber um reajuste real a partir do ano que vem por causa de um ganho de produtividade. Ele concedeu coletiva de imprensa na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Questionado sobre a viabilidade de um aumento real do salário mínimo e do funcionalismo, Guedes disse acreditar que essa medida é possível devido à melhora da economia. "Claro que é viável. Se a economia cresce 3%, 3,5%, e tem muito investimento e ganho de produtividade, o salário pode subir", disse.

Segundo Guedes, como o reajuste do salário mínimo previsto na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2023 já considera um aumento de 7,5% do salário mínimo - em linha com a inflação esperada em agosto, quando a proposta foi apresentada - já existe o recurso para permitir um aumento real do salário mínimo. Ele destacou que, se a inflação for de 5,5% este ano, esse valor já representaria um ganho real de 2%.

Guedes aproveitou ainda para criticar novamente um estudo assinado por economistas que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro voltou a dizer que eles defendem a tributação de informais via Pix e a substituição do Auxílio Brasil.

