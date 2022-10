Biden celebra resultados do PIB dos EUA e fala em recuperação econômica avançando

12:53 | Out. 27, 2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os dados divulgados nesta quinta-feira, 27, sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do país indicam que a "renda dos americanos aumentou e os aumentos de preços na economia caíram". Nesta quinta, o Departamento do Comércio indicou que o PIB cresceu 2,6% no terceiro trimestre.

Segundo Biden, os resultados também indicam que a recuperação econômica dos EUA "segue avançando", repetindo dados já divulgados, como a criação de 10 milhões de empregos durante seu governo e a queda dos preços da gasolina.

O líder dos Estados Unidos destacou também que o maior desafio ainda é baixar os preços para as famílias americanas, tecendo críticas ao partido Republicano.

Em pouco mais de duas semanas, os Estados Unidos realizam as eleições de meio de mandato, quando eleitores escolherão uma parte do Legislativo e os governadores de 36 dos 50 Estados do país.

