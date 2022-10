Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a -9,1 em outubro

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu de -1,5 em setembro para -9,1 em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O resultado mostrou recuo mais profundo do que o previsto por analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda a -5,0 neste mês.

Novos pedidos, pedidos não atendidos e remessas foram pouco alterados em relação ao mês passado, afirma a pesquisa. Já os prazos de entrega se mantiveram estáveis e os estoques aumentaram.

"Os indicadores do mercado de trabalho apontaram para um pequeno aumento do emprego e da jornada média de trabalho. Os aumentos dos preços de insumos acelerou, enquanto o ritmo das altas dos preços de venda se manteve estável", de acordo com o documento. "Olhando para o futuro, as empresas não esperam que as condições de negócios melhorem nos próximos seis meses", conclui a pesquisa, realizada entre os dias 3 e 11 de outubro.

