No Reino Unido, ministro antecipará anúncio de medidas fiscais para esta tarde

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, planeja antecipar medidas do programa fiscal de médio prazo em declaração ao Parlamento do país previstas para a tarde desta segunda-feira, dia 17. A informação consta em comunicado do Tesouro britânico, divulgado pela manhã. Segundo a nota, Hunt apresentará o plano completo, junto com projeções do Escritório para Responsabilidade do Orçamento, em 30 de outubro. A decisão é parte de um esforço para "assegurar que finanças públicas sustentáveis amparem o crescimento econômico", de acordo com o comunicado.

Originalmente, o programa fiscal seria apresentado apenas em 23 de novembro, mas o governo vinha sendo pressionado a adiantá-lo em meio a turbulências nos mercados. A gestão da primeira-ministra Liz Truss se viu forçada a recuar de um pacote fiscal que previa corte de impostos aos mais ricos e expansão de gastos.

O imbróglio provocou a demissão do antecessor de Hunt, Kwasi Kwarteng, na última sexta-feira, 14. Na noite de domingo, o novo ministro teve reuniões com o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e o chefe do Escritório de Gestão da Dívida, Robert Stheeman.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags