Ministro britânico prega ação rápida para trazer segurança a mercados

Em discurso ao Parlamento britânico, o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse nesta segunda-feira, 17, que o governo precisa "fazer mais e mais rápido" para dar segurança aos mercados sobre seus planos fiscais. As falas vêm após uma série de reversões no plano fiscal anunciado há poucas semanas pela equipe da primeira-ministra Liz Truss.

O secretário disse que decisões "de marejar os olhos" precisarão ser tomadas e devem ser anunciadas em 31 de outubro, junto ao plano fiscal de médio prazo. "Somos um país que paga suas dívidas", frisou.

Hunt afirmou que cada uma das decisões, sejam de reduções de gastos ou cortes de impostos, serão definidas com base em decisões que priorizam necessidades dos mais vulneráveis.

Em relação às garantias de preços de energia, o ministro disse que não poderá seguir neste formato para além de abril, uma vez que não seria responsável tal exposição.

Ele ainda anunciou a formação de um novo comitê de conselho fiscal, que contará com a participação de Rupert Harrison, que atua na BlackRock. "A razão pela qual o Reino Unido sempre teve sucesso é porque em momentos importantes e duros tomamos decisões difíceis no interesse de longo prazo do país e de uma maneira consistente com os valores conservadores compassivos. É isso que faremos agora", garantiu.

Enquanto Hunt discursava, Liz Truss seguia em silêncio atrás do ministro. Membros do Parlamento criticaram o fato da primeira-ministra ainda não ter se dirigido à Casa.

