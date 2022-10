Firjan revisa PIB fluminense de 2% para 2,5%, após 2º trimestre mais otimista

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) revisou para cima a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de Janeiro deste ano, após o PIB do segundo trimestre crescer 2,6% na comparação com igual período de 2021. Com isso, a entidade subiu de 2% para 2,5% a previsão do PIB fluminense para 2022.

"A alta se deve ao otimismo com relação à economia brasileira diante da aprovação de medidas para a redução do nível de preços e do aumento da transferência de renda para a população", afirmou o presidente em exercício da federação, Luiz Césio Caetano.

A Firjan aponta que a alta de abril a junho foi puxada pelo setor de Serviços, que avançou 2,2%, devido, principalmente, ao aumento do serviço de transportes, confirmando o quadro de maior dinamismo da atividade econômica fluminense. A entidade ressalta, no entanto, que o setor ainda está 5,9% abaixo do melhor nível registrado na série histórica do estudo, no primeiro trimestre de 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A indústria fluminense também fechou o segundo trimestre com crescimento de 2% em relação a igual período de 2021. O resultado foi positivamente influenciado pelo aumento da produção nas indústrias de transformação (5,5%), que teve desempenho superior ao nacional (0,5%), e pela alta da construção civil (6,2%).

Já a indústria extrativa, apesar de seguir com a produção em nível elevado, apresentou retração de 0,8% principalmente por conta da menor extração de petróleo e gás.

O balanço do primeiro semestre do ano de 2022 aponta para a continuidade de crescimento do PIB fluminense. A economia do Rio de Janeiro cresceu 2,8% no semestre frente ao mesmo período de 2021, enquanto na média nacional este porcentual foi de 2,5%.

Para 2023, a Firjan explica que os contextos externo e interno ainda são de grande incerteza e instabilidade, podendo afetar setores fundamentais para a economia fluminense. Por isso, projeta crescimento de 0,6% do PIB do Estado para o ano que vem.

Tags