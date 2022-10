Controle das contas públicas será debatido em Congresso em Fortaleza

Os mecanismos de combate à corrupção, os reflexos da Lei de Improbidade sobre os Tribunais de Contas e o controle das contas públicas são alguns dos temas que vão nortear as discussões da 5ª edição do Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (Conacon). O evento, previsto para os dias 21 e 25 de novembro, será realizado no em Fortaleza.

O ministro Antonio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, fará a palestra magna de abertura do Congresso, que é realizado pela ANTC - Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC).

As inscrições podem ser feitas no site do evento. Na programação do Congresso, estão previstos debates sobre o PLP 79/2022, que estabelece normas gerais de fiscalização financeira da Administração Pública; a relevância do Controle Externo no combate à corrupção; os reflexos da Lei de Improbidade sobre os Tribunais de Contas; julgamentos de contas e inelegibilidade, entre outros.

Além disso, serão realizadas oficinas com especialistas em temas como receitas, responsabilização, TI e ferramentas de controle, LGPD, pessoal, obras, Siafic e LRF e detecção de fraude em licitações

“A ANTC sempre apostou em debates plurais, na construção de conhecimento como caminho para superar os desafios e viabilizar um controle externo regular e de alta performance. Temos uma grande preocupação com o Sistema Tribunais de Contas do Brasil e acreditamos que reunir colegas para debater com demais integrantes do sistema, especialistas e comunidade acadêmica é uma contribuição concreta que podemos prestar à Democracia e à construção dos ideais do Estado brasileiro, induzindo reflexões, ampliando consciências e visões sobre o papel transformador do controle externo e de cada Auditor nesse contexto”, afirmou o presidente da ANTC, Ismar Viana.

