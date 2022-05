Bolsonaro deve sancionar Pronampe até o dia 25; programa vai incluir MEIs

O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar até o dia 25 o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A informação foi dada pela secretária especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Consentino, em live do chefe do Executivo nas redes sociais.

O governo estima garantir R$ 50 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas com o programa. Nesta nova rodada, o Pronampe vai abranger também Microempreendedores Individuais (MEIs) - cerca de 13 milhões de MEIs devem ser beneficiados.

