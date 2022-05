As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 2,4% entre março e abril, à taxa anualizada de 5,61 milhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 19, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês).

O resultado veio um pouco pior do que esperavam analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 2,3% no período.

