Carrefour Brasil: AGE aprova compra do Grupo Big

O Carrefour Brasil informou que teve aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, a aquisição de ações de emissão do Grupo Big Brasil, representativas de 70% do seu capital social e Incorporação de Ações e Outras Avenças (Share Purchase, Merger Agreement and Other Covenants). A operação recebeu aval do conselho administrativo da companhia em abril.

A companhia informa ainda que as ações remanescentes de emissão do Grupo BIG seriam incorporadas pelo Carrefour, com a emissão, em favor dos acionistas daquela empresa, de 116.822.430 novas ações ordinárias.

Em fato relevante, o Carrefour destaca que a eficácia integral das deliberações segue sujeita à satisfação ou renúncia (quando aplicável) da totalidade das condições precedentes previstas no contrato, incluindo, mas não se limitando, a aprovação irrecorrível pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência) e demais condições usuais.

