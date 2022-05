Bruno Westin é nomeado secretário do PPI no lugar de Martha Seillier

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 19, formalizou a nomeação de Bruno Westin Prado Soares Leal para o cargo de secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia (PPI).

Bruno Westin, que era secretário adjunto do PPI, assume o novo cargo no lugar de Martha Seillier, que deixou o ministério para ocupar uma cadeira no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A exoneração de Martha Seillier também foi formalizada nesta quinta no Diário Oficial, com data retroativa de 2 de maio.

