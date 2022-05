PIB do Chile encolhe 0,8% no primeiro trimestre ante o trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile encolheu 0,8% no primeiro trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, informou o Banco Central do país nesta quarta-feira. O resultado representa um forte enfraquecimento em relação ao crescimento de 1,7% registrado no último trimestre de 2021.

Na comparação anual, o PIB registrou crescimento de 7,2% entre janeiro e março, desacelerando após avanço de 12% no trimestre final do ano passado.

Tags