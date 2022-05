Graves: Estamos procurando maneiras de EUA apoiarem Brasil com fertilizantes

O secretário-adjunto do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Don Graves, disse nesta quarta-feira, 18, que o governo norte-americano está em "discussões profundas" com o Brasil para encontrar maneiras de aumentar a quantidade de fertilizantes a que o País tem acesso.

"Estamos procurando maneiras de os Estados Unidos também apoiarem o Brasil diretamente com fertilizantes adicionais", afirmou.

Em conversa com jornalistas em seu último dia no Brasil, Graves disse que o Brasil "alimenta o mundo" e que as conversas com os norte-americanos incluem, além de outras fontes de fertilizantes, novas tecnologias e formas de aumentar a produção agrícola com menor quantidade do insumo.

