Japão: PIB (preliminar) recua 0,2% no 1º trimestre na comparação trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a leitura preliminar publicada hoje pelo Escritório de Estatísticas do país. O resultado apresentou uma queda menor que a de 0,4% prevista por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já o PIB nominal do país teve alta de 0,1% no período.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, o PIB real caiu 1,0%. Já o PIB nominal do país avançou 0,4% na comparação com igual trimestre de 2021. Fonte: .

