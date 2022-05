Governo exonera secretário de Energia Elétrica do MME

O governo federal exonerou Christiano Vieira da Silva do cargo de secretário de Energia Elétrica do

Ministério de Minas e Energia (MME), pasta liderada pelo ministro Adolfo Sachsida desde a semana passada. A exoneração consta de portaria da Casa Civil da Presidência divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira e, segundo a publicação, ocorreu "a pedido".

Christiano Vieira da Silva estava no MME desde maio do ano passado, quando substituiu o então secretário de Energia Elétrica, Rodrigo Limp, que saiu do cargo para assumir a presidência da Eletrobras.

Antes do ministério, o agora ex-secretário era superintendente de Regulação dos Serviços de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica.

O Diário Oficial não traz a nomeação do substituto de Christiano Vieira da Silva no MME.

