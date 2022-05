Afif Domingos deixa cargo de assessor do ministro Guedes

O governo federal formalizou no Diário Oficial da União (DOU) a exoneração do administrador e empresário Guilherme Afif Domingos do cargo de assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. A portaria informa que Afif deixa o cargo "a pedido" e a exoneração é retroativa a 9 de maio de 2022. Afif começou a assessorar Guedes logo no início do governo, em fevereiro de 2019.

Afif já foi vice-governador do Estado de São Paulo, ministro do governo federal na gestão de Dilma Rousseff e presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Filiado ao PSD, Afif se desligou do Sebrae em 2018 para concorrer à Presidência da República nas eleições daquele ano, mas sua candidatura não chegou a ser confirmada.

No início do mês, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na eleição deste ano, nomeou Afif como coordenador de seu plano de governo numa aproximação com quadros do PSD.

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Afif tem afirmado que o trabalho com Tarcísio não tem relação com o PSD, mas com o ministro Paulo Guedes, de quem recebeu a missão de fazer "um alinhamento liberal" da agenda paulista com a federal.

