Gol confirma voos entre Fortaleza e Miami em outubro e vendas são iniciadas

A companhia aérea Gol confirmou em site a retomada dos voos entre Fortaleza e Miami, a partir do dia 31 de outubro e já iniciou a venda de passagens pela internet.

A informação já havia sido antecipada ao jornal O POVO pelo secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, na última semana, e foi comemorada nesta segunda-feira, 16, pela governadora do Estado Izolda Cela (PDT).

“Uma ótima notícia para o Turismo do Ceará e para a geração de emprego e renda para o nosso povo. Serão retomados os voos diretos Fortaleza/EUA com três frequências semanais para Miami”, detalhou a governadora. “Após dois anos de pandemia, nosso HUB aéreo já ganha novo impulso”, destacou, lembrando que já haviam sido retomados voos para as cidades de Lisboa e Paris.

Até o fim do ano, estão previstos ainda voos de Fortaleza para Buenos Aires, na Argentina, via Gol, e para as cidades de Madri, na Espanha, e Amstersdã, na Holanda, operados, respectivamente, pelas companhias Air Europa e KLM. Já no início de 2023, Fortaleza deve se conectar a outra cidade norte-americana,Orlando, também via Gol.

Com relação ao turismo doméstico, a expectativa é que a capital cearense esteja conectada com voos diretos para todas as outras capitais estaduais (exceto Porto Velho) até junho de 2023.



