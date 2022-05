EUA e UE buscam aprofundar parceria; foco é melhora em cadeias de produção

Os Estados Unidos e a União Europeia anunciam, em comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira, 16, esforços para aprofundar as relações, a fim de estabelecer políticas e iniciativas nas frentes econômica e tecnológica. As partes dizem que o Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE, que teve reunião ministerial na França no domingo e hoje, estabeleceu alguns grupos de trabalho, inclusive um para aprofundar a cooperação ao expandir o acesso a instrumentos digitais para pequenas e médias empresas e "assegurar cadeias de produção cruciais, como a de semicondutores".

As partes dizem que colaboram de perto nos padrões de tecnologias emergentes, no clima, em tecnologias limpas, governança de dados e plataformas de tecnologia, bem como em serviços de tecnologia de comunicações e no campo da informação. Além disso, mantêm foco no mau uso da tecnologia para ameaçar a segurança e os direitos humanos.

A reunião ocorreu na cidade francesa de Saclay, nas proximidades de Paris. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, estiveram presentes, assim como Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, vice-presidentes executivos da Comissão Europeia.

As partes pretendem estabelecer um sistema de alerta preliminar para prever eventuais problemas nas cadeias de semicondutores, bem como harmonizar a abordagem para investir nessa área, a fim de garantir a segurança da oferta e evitar "corridas por subsídios".

Também almejam discutir mais preocupações no comércio, com o objetivo de evitar barreiras nessa frente. O comunicado afirma ainda que EUA e UE discutirão respostas para os "desafios da segurança alimentar global causados pela agressão russa à Ucrânia".

