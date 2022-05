China eleva preços domésticos de combustíveis em meio à escalada do petróleo

A Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (NDRC, na sigla em inglês) da China anunciou, nesta segunda-feira, 16, o aumento dos preços de gasolina e diesel no país a 285 yuans e 270 yuans por tonelada, respectivamente. O ajuste será valido a partir da terça-feira e acompanha o avanço das cotações de petróleo no mercado internacional.

Em comunicado, o órgão explicou que as três principais petroleiras chinesas - PetroChina, Sinopec e CNOOC - devem organizar a produção e transporte de petróleo refinado, garantir a estabilidade do fornecimento e implementar estritamente as políticas nacionais de preços.

Segundo a nota, o governo intensificará a supervisão no setor.

