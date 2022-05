BoJ irá 'pacientemente' seguir com política ultra-acomodatícia, diz presidente

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta segunda-feira, 16, que a instituição seguirá "pacientemente" com sua política ultra-acomodatícia e irá apoiar os investimentos de empresas com seus estímulos monetários.

Kuroda disse também que os preços no Japão não devem continuar subindo por muito tempo, num momento em que a inflação local se aproxima da taxa de 2% que o BoJ persegue em meio aos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ele comentou ainda que é importante que a taxa de câmbio reflita os fundamentos econômicos e que movimentos excessivos e de curto prazo do iene podem ampliar as incertezas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags